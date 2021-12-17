Через провалля в центрі Києва змінено рух тролейбусів

На бульварі Шевченка після ліквідації аварії на трубопроводі розпочалися роботи з благоустрою

На бульварі Тараса Шевченка поблизу Бессарабської площі тривають аварійно-відновлювальні роботи у зв’язку з пошкодженням водопровідної мережі. У зв’язку з цим рух тролейбусів №5, 7, 8, 17 організовано до вул. Леонтовича. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

Перенесено маршрут розвороту тролейбусів по вулиці Леонтовича.

«Київводоканал» інформує, що станом на ранок 17 грудня виконана санація безтраншейним методом водопровідної мережі діаметром 50 мм довжиною 55 м. Наразі розпочато роботи з благоустрою.

Але водопостачання офісних приміщень на бульварі Шевченка, 2/54 поки що не відновлено, для цього необхідна заміна підвідних, роботи виконуватимуться на тротуарі.

Крім того, 17 грудня без водопостачання залишилось офісне приміщення по бульвару Шевченка, 3. Туди направлена автоцистерна з питною водою.

Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

16 грудня вранці стало відомо, що на бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. Бригада «Київводоканалу» проводять ремонтні роботи і розкопали два котловани посеред дороги.