На бульварі в центрі Києва обмежено рух через ризик обвалу покриття

Аби унеможливити подальші аварії «Київводоканал» мінятиме частину трубопроводу

На бульварі Шевченка в центрі Києва через повторний ризик обвалу покриття обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Зазначається, що падіння тиску у водопроводі спричинило аварійну ситуацію на бульварі Шевченка. Аби унеможливити подальші аварії «Київводоканал» мінятиме частину трубопроводу.

«Нині на бульв. Шевченка рух частково обмежено (у напрямку Бессарабської плолщі). Залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду», – попереджає «Київавтодор».

Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.