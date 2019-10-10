На Оболоні п’яний чоловік розмахував ножем перед жінкою і сам отримав два удари



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Жінка двічі вдарила ножем свого співмешканця Фото: Нацполіція

35-річного потерпілого з травмами доправили до медичного закладу

До столичних правоохоронців від лікарів «швидкої» надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Вишгородській знаходиться чоловік із ножовим пораненням. На місце виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці опитали членів родини потерпілого та оглянули помешкання.

Поліцейські встановили, що цивільне подружжя разом розпивало алкогольні напої, коли між ними виникла сварка. У результаті чоловік почав бити жінку та розмахувати ножем. Співмешканка тим часом вихопила ніж та двічі вдарила ним опонента у груди.

35-річну правопорушницю затримали.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.