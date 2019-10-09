У Києві поліція затримала організатора викрадення людини (фото)



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Організатор викрадення перебував у дружніх стосунках із потерпілим Фото: Нацполіція

Злочинці вимагали за заручника $500 тис.

Оперативники столичного главку за участю бійців полку поліції особливого призначення №1 під процесуальним керівництвом прокуратури Києва затримали організатора викрадення людини, що сталося у лютому минулого року.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У лютому 2018 року на оптовому ринку, розташованому у Києві на вулиці Марка Вовчка, невідомі напали на 58-річного чоловіка та силою заштовхнули його в авто. Після чого швидко поїхали з місця події. Сину заручника викрадачі повідомили, що за повернення батька додому живим і неушкодженим він має заплатити 500 тисяч доларів США.

«До родини заручника почали надходити погрози: злочинці вимагали 500 тисяч доларів. При цьому вони вимагали перевести їх у біткоїни і віддати за звільнення заручника. Поліцейські Києва, зокрема управління карного розшуку, проводили всі необхідні слідчі та оперативні дії. У; результаті дуже швидко були встановленні особи злочинців, а також місце, де утримували заручника. Спецпідрозділ КОРД провів операцію, заручника звільнили і тоді було затримано сім осіб за вчинення цього злочину», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 - захоплення заручників, вчинене організованою групою, ч. 2 ст. 187 - розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб і ч. 4 ст. 189 - вимагання.

За словами Крищенка, нещодавно було затримано організатора викрадення.

«Враховуючи те, що на той час не було встановлено особу, яка організовувала цей злочин, надавала інформацію про заручника, його спосіб життя і майнове становище, робота по кримінальному провадження тривала. І ось ми встановили особу, яка організувала цей злочин і підібрала виконавців. Цей чоловік – мешканець Києва, він перебував у дружніх стосунках із потерпілим», - повідомив очільник столичної поліції.

Днями слідчі повідомили організатору про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На даний час досудове розслідування триває, а у подальшому матеріали кримінального провадження будуть направлені на розгляд суду.