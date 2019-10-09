На столичного підприємця скоїв розбійний напад його колишній водій (фото)



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Зловмисник під загрозою застосування зброї змусив підприємця віддати гроші із сейфа Фото: Нацполіція

Підприємець віддав нападнику 130 тис. грн

На початку жовтня у Святошинському районі столиці до поліції звернувся директор приватного підприємства із заявою про те, що невідомий у темному одязі та масці під погрозою пістолета змусив його віддати із сейфа грошову виручку. Підприємець виконав вимоги нападника і віддав 130 тисяч гривень.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка опитала потерпілого та зібрала речові докази, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Нам стало відомо, що незнайомець застосував зброю, але ані слідів від пуль, ані гільз ми не знайшли. Також при спілкуванні директор припустив, хто би міг це зробити, у тому числі з його оточення. Згодом при відпрацюванні версій ми встановили, що до злочину може бути причетний його колишній водій – 29-річний мешканець Київської області», - розповів заступник начальника Святошинського управління поліції Віталій Ясинський.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник працював на підприємстві рік тому, але запам’ятав, де і коли зберігається виручка. У день злочину він прийшов до кабінету директора, зробив вистріл і почав вимагати у підприємця гроші. Після отримання готівки він втік, але потерпілий згадав деякі прикмети, які допомогли оперативникам розкрити злочин.

«Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною третьою статті 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Затриманому обраний запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту», - додав Ясинський.