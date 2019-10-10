На Львівщині поліцейські підстрелили чоловіка, який напав на них з сокирою



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На Львівщині поліцейські застосували табельну зброю щодо зловмисника

Зловмисник з діагнозом «вогнепальне поранення стегна« госпіталізований

У Львівській області поліцейські застосували табельну зброю стосовно зловмисника, який повідомив, що зарізав власну матір і кидався на правоохоронців з сокирою.

Нападника госпіталізували з діагнозом «вогнепальне поранення стегна», відкрито кримінальне провадження, інформує пресслужба обласної поліції.

«9 жовтня, близько 17:25 на оперативну лінію «102» зателефонував житель одного з сіл Самбірського району, який повідомив, що «зарізав власну матір». За словами заявника, поранена вдома і, можливо, ще жива. За вказаною адресою негайно виїхала група реагування патрульної поліції Самбірського відділу поліції. Одночасно поліцейські повідомили про поранену медикам», - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце події, правоохоронці спробували пройти в будинок, щоб надати жінці домедичну допомогу, проте на них накинувся з сокирою невідомий - як з'ясувалося згодом, 23-річний чоловік, який телефонував на оперативну лінію.

Захищаючи своє життя, поліцейські прийняли рішення застосувати вогнепальну табельну зброю - зробили попереджувальні постріли, після чого - постріли на ураження.

На місці події працює слідчо-оперативна група. За фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

«Поліцейські в результаті нападу не постраждали. Зловмисник з діагнозом «вогнепальне поранення стегна« госпіталізований. Попередньо встановлено, що він тривалий час зловживає алкоголем. Факт задання ним тілесних ушкоджень матері не підтвердився», - повідомили в поліції.

Проводиться досудове розслідування.