Стоматолог «зробив» на київському окрузі нардепа і заступницю Кличка



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Артем Дубнов отримав на Троєщині 36,26% голосів

Артем Дубнов отримав вдвічі більше голосів, ніж кандидатка на другому місці

На одномандатному виборчому окрузі №213 (Деснянський район Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.

За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу» Артем Дубнов. Він отримав 36,26% (28 606) голосів виборців

Друге місце по цьому округу посіла кандидат від партії «Європейська Солідарність», заступника голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко, набравши 18,17% (14 333) голосів.

На третьому місці опинився народний депутат, самовисуванець Борислав Береза з 17,26% (14 167) голосів.

Артем Дубнов народився 30 серпня 1988 року в Києві, освіта вища, лікар хірург-стоматолог, ТОВ «Клініка Дубнової Стоматолог і Я», безпартійний.

Як повідомляв Рух «Чесно», Дубнов під час виборчої кампанії розважав мешканців округу концертом Сергія Михалка, лідера гурту «Ляпіс 98».

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.