Стоматолог «зробив» на київському окрузі нардепа і заступницю Кличка
Артем Дубнов отримав на Троєщині 36,26% голосів
Артем Дубнов отримав вдвічі більше голосів, ніж кандидатка на другому місці
На одномандатному виборчому окрузі №213 (Деснянський район Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.
За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу» Артем Дубнов. Він отримав 36,26% (28 606) голосів виборців
Друге місце по цьому округу посіла кандидат від партії «Європейська Солідарність», заступника голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко, набравши 18,17% (14 333) голосів.
На третьому місці опинився народний депутат, самовисуванець Борислав Береза з 17,26% (14 167) голосів.
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Слуга народу43.12%
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ОПЗЖ13.03%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.14%
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Голос5.87%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.
Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.