На Печерську бабуся випала з вікна восьмого поверху (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка загинула на місці падіння Фото: Інформатор

Трагедія сталася у будинку на бульварі Лесі Українки

У четвер, 12 вересня, на бульварі Лесі Українки, 24 стався трагічний інцидент: з вікна 9-поверхового будинку випала жінка.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 10:00. Про це повідомляє Інформатор.

Очевидці побачили, як жінка випала з вікна і викликали «швидку». Коли медики прибули, їм залишалося лише констатувати смерть. Загиблій жінці було 82 роки. Вона мала психічні розлади і проживала на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Саме з вікна квартири і сталося падіння.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 5 вересня на вулиці Євгена Коновальця, 32Г стався трагічний інцидент: в результаті падіння з 13-го поверху загинула жінка.