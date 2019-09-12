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    На Печерську бабуся випала з вікна восьмого поверху (фото, відео)

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    Жінка загинула на місці падіння - На Печерську бабуся випала з вікна восьмого поверху (фото, відео)
    Жінка загинула на місці падіння
    Фото: Інформатор

    Трагедія сталася у будинку на бульварі Лесі Українки

    У четвер, 12 вересня, на бульварі Лесі Українки, 24 стався трагічний інцидент: з вікна 9-поверхового будинку випала жінка.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 10:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Очевидці побачили, як жінка випала з вікна і викликали «швидку». Коли медики прибули, їм залишалося лише констатувати смерть. Загиблій жінці було 82 роки. Вона мала психічні розлади і проживала на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Саме з вікна квартири і сталося падіння.

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    На Печерську бабуся випала з вікна восьмого поверху (фото, відео)
    На Печерську бабуся випала з вікна восьмого поверху (фото, відео)
    На Печерську бабуся випала з вікна восьмого поверху (фото, відео)
    На Печерську бабуся випала з вікна восьмого поверху (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, 5 вересня на вулиці Євгена Коновальця, 32Г стався трагічний інцидент: в результаті падіння з 13-го поверху загинула жінка.

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