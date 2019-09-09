У світі зростає кількість самогубств, особливо у заможних країнах - ВООЗ



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За даними ВООЗ, щороку від суїциду гинуть близько 800 тисяч людей

Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна високими показниками смертності внаслідок самогубств. За даними ВООЗ, щороку від суїциду гинуть близько 800 тисяч людей.

Згідно з оприлюдненою 9 вересня доповіддю ВООЗ, у заможних країнах показник самогубств є найвищим і становить 11,5 на 100 тисяч населення.

Такий показник є вищим ніж загалом у світі, що за даними 2016 року, становив 10,5 на 100 тисяч населення, зазначають аналітики організації.

Ще одним фактором, на який вказується в доповіді ВООЗ, є те, що в заможних країнах чоловіки майже втричі частіше вкорочують собі віку, ніж жінки.

Загалом у світі кожні 40 секунд помирає людина, котра вирішила звести рахунки з життям, зазначають у ВООЗ.

Аналітики також наголошують, що суїциди становлять другу за поширеністю причину смерті молодих людей у віці від 15 до 29 років. Більше молодих життів забирають лише автокатастрофи. На тлі цього в організації наголошують на важливості запобігання самогубствам.

Кожна країна має розробити свою власну національну дієву стратегію з метою запобігти психічному стану у людей, котрий підштовхує їх на цей крок. Поки що таку стратегію розробили та намагаються втілити в життя лише 38 країн.

До слова, в Україні до кінця 2019 року розпочне роботу лінія з питань запобігання суїцидів серед ветеранів АТО.

Джерело: ТСН