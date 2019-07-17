На Подолі автохам на Bentley запаркувався на дорозі з одностороннім рухом (фото)



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Bentley, припаркована посеред дороги на вул. Хорива Фото: Главком

Водій припаркував свою елітну автівку в забороненому для цього місці

Сьогодні, 17 липня, на вулиці Хорива у Подільському районі Києва автомобіль Bentley припаркувався посеред дороги.

Цей факт зафіксували читачі «Главкома».

Слід зазначити, що на вулиці Хорива від вул. Костянтинівської до вул. Межигірської односторонній рух транспорту.

За даними очевидців, водій на елітній автівці заїхав з вулиці Межигорської і припаркував своє авто в забороненому для цього місці.

Зауважимо також, що неподалік знаходиться Подільський райсуд.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.