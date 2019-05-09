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    На Повітрофлотському проспекті жінка випала з п’ятого поверху (фото)

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    Жінка померла на місці падіння - На Повітрофлотському проспекті жінка випала з п’ятого поверху (фото)
    Жінка померла на місці падіння
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними, жінка скоїла суїцид

    У четвер, 9 травня, на Повітрофлотському проспекті, 14/17 у Києві стався трагічний випадок: жінка випала з вікна власної квартири на п'ятому поверсі. Лікарям «швидкої», які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

    Трагедія сталася близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Жінці було близько 40 років. У її квартирі на момент трагедії також знаходилися родичі. Сама загибла була в домашньому одязі. За попередніми даними, вона скоїла суїцид.

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    На Повітрофлотському проспекті жінка випала з п’ятого поверху (фото)
    На Повітрофлотському проспекті жінка випала з п’ятого поверху (фото)
    На Повітрофлотському проспекті жінка випала з п’ятого поверху (фото)
    На Повітрофлотському проспекті жінка випала з п’ятого поверху (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Причини і деталі трагедії встановлюють правоохоронці.

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