На Повітрофлотському проспекті жінка випала з п’ятого поверху (фото)



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Жінка померла на місці падіння Фото: Інформатор

За попередніми даними, жінка скоїла суїцид

У четвер, 9 травня, на Повітрофлотському проспекті, 14/17 у Києві стався трагічний випадок: жінка випала з вікна власної квартири на п'ятому поверсі. Лікарям «швидкої», які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Трагедія сталася близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

Жінці було близько 40 років. У її квартирі на момент трагедії також знаходилися родичі. Сама загибла була в домашньому одязі. За попередніми даними, вона скоїла суїцид.

На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Причини і деталі трагедії встановлюють правоохоронці.