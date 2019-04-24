На території ВДНГ у Києві знайшли повішеним на дереві хлопця (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці страшної знахідки працює поліція Фото: Інформатор

Слідство встановить, чи було це самогубство

У середу, 24 квітня, в Києві на території ВДНГ знайшли тіло молодого хлопця. Тіло, яке висіло на одному з дерев в зеленій зоні, виявили бігуни.

Першими близько 09:00 прибули співробітники служби охорони, які і викликали поліцію. Про це повідомляє Інформатор.

Наступними на місце прибув екіпаж патрульної поліції, а також карета швидкої допомоги. Копи і медики виявили хлопця, який висів у петлі на висоті близько метра від землі.

Зараз на території ВДНГ працює слідчо-оперативна група. Крім причин і обставин загибелі, правоохоронцям належить встановити також особу загиблого. До того ж буде встановлено, чи дійсно це самогубство.

Нагадаємо, у Львові знайшли повішеним громадянина Ісландії. 39-ти річний чоловік вкоротив собі віку на дитячому майданчику.