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    На території ВДНГ у Києві знайшли повішеним на дереві хлопця (фото)

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    На місці страшної знахідки працює поліція - На території ВДНГ у Києві знайшли повішеним на дереві хлопця (фото)
    На місці страшної знахідки працює поліція
    Фото: Інформатор

    Слідство встановить, чи було це самогубство

    У середу, 24 квітня, в Києві на території ВДНГ знайшли тіло молодого хлопця. Тіло, яке висіло на одному з дерев в зеленій зоні, виявили бігуни.

    Першими близько 09:00 прибули співробітники служби охорони, які і викликали поліцію. Про це повідомляє Інформатор.

    Наступними на місце прибув екіпаж патрульної поліції, а також карета швидкої допомоги. Копи і медики виявили хлопця, який висів у петлі на висоті близько метра від землі.

    Зараз на території ВДНГ працює слідчо-оперативна група. Крім причин і обставин загибелі, правоохоронцям належить встановити також особу загиблого. До того ж буде встановлено, чи дійсно це самогубство.

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    На території ВДНГ у Києві знайшли повішеним на дереві хлопця (фото)
    На території ВДНГ у Києві знайшли повішеним на дереві хлопця (фото)
    На території ВДНГ у Києві знайшли повішеним на дереві хлопця (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, у Львові знайшли повішеним громадянина Ісландії. 39-ти річний чоловік вкоротив собі віку на дитячому майданчику. 

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