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    У Вінниці власник квартири затіяв такий ремонт, що сусіди бояться втратити житло (фото)

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    Жодних дозволів власнику квартири на такі масштабні роботи ніхто не давав - У Вінниці власник квартири затіяв такий ремонт, що сусіди бояться втратити житло (фото)
    Жодних дозволів власнику квартири на такі масштабні роботи ніхто не давав
    Фото naparise.com

    У викупленій квартирі вже знесено всі внутрішні стіни, повністю розібрали стелю і дах

    У центрі Вінниці люди бояться втратити дах над головою через безвідповідального нового сусіда. Про це повідомляють Надзвичайні новини

    Старовинний будинок на кілька квартир на вулиці Соборній почав руйнуватися буквально на очах після того, як новий власник одного з помешкань затіяв капітальний ремонт. У «заручниках» опинилося кілька сімей.

    Тамара Пастушок і спить разом із чотирирічною дитиною, адже обоє бояться. Жінка розповідає, що речі та документи на випадок біди уже зібрані. «Особливо чути тріск вночі, коли тихо», – каже Тамара Пастушок й показує жаливі тріщини на стінах.

    Річ у тім, що у викупленій квартирі вже знесено всі внутрішні стіни, повністю розібрали стелю і дах, а ще копають вглиб. І це – в будинку, де фактично немає фундаменту, натомість під ним є катакомби, адже будівля – в історичному центрі міста.

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    У Вінниці власник квартири затіяв такий ремонт, що сусіди бояться втратити житло (фото)
    У Вінниці власник квартири затіяв такий ремонт, що сусіди бояться втратити житло (фото)
    У Вінниці власник квартири затіяв такий ремонт, що сусіди бояться втратити житло (фото)

    В одній з квартир родина саме почала робити ремонт, але тепер взагалі боїться втратити помешкання, кажуть стіну лише штовхни і впаде.

    Нового сусіда люди ще в очі не бачили, на місці працюють тільки найняті ним робітники. На зв'язок чоловік теж не виходить, тому мешканці будинку пішли по «інстанціях» і з'ясували: жодних дозволів власнику квартири на такі масштабні роботи ніхто не давав.

    «Приходили з архітектури і сказали, що дозволів власнику не давали. Цей будинок є архітектурною пам'яткою, будь-які перепланування тут робити не можна», –- розповідає мешканка будинку Ірина Клименко.

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    Теги: Мінкульт Вінниця документи ремонт будинок влада
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