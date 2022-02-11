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    Рейтинг забруднення повітря у мегаполісах: Київ посів 29 місце

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    Індекс якості повітря у столиці з відхиленням від норми - Рейтинг забруднення повітря у мегаполісах: Київ посів 29 місце
    Індекс якості повітря у столиці з відхиленням від норми
    фото: glavcom.ua

    Фахівці рекомендують людям, що належать до чутливих груп населення, менше перебувати на вулиці

    У світовому рейтингу мегаполісів із забрудненим атмосферним повітрям Київ опинився на 29-му місці. Про це свідчать дані на платформі IQAir, яка відстежує рівень забруднення повітря у містах світу в режимі реального часу.

    Станом на 13:00 Київ посідає 29 позицію у рейтингу мегаполісів із забрудненості повітря.

    У столиц України забруднене повітря

    У столиц України забруднене повітря

    У той же час найгірша ситуація із забрудненням повітря спостерігалася в містах Красноярськ (Росія), Сараєво (Боснія) та Дакка (Бангладеш), де рівень забруднення «дуже шкідливий».

    Фахівці рекомендують людям, що належать до чутливих груп населення, зменшувати навантаження просто неба, споживати більше рідини, а також закривати вікна.

    Як раніше повідомлялося, у повітрі над Києвом спеціалісти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зафіксували суттєве перевищення шкідливих домішок.

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    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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    Рейтинг забруднення повітря у мегаполісах: Київ посів 29 місце