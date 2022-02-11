Рейтинг забруднення повітря у мегаполісах: Київ посів 29 місце
Фахівці рекомендують людям, що належать до чутливих груп населення, менше перебувати на вулиці
У світовому рейтингу мегаполісів із забрудненим атмосферним повітрям Київ опинився на 29-му місці. Про це свідчать дані на платформі IQAir, яка відстежує рівень забруднення повітря у містах світу в режимі реального часу.
Станом на 13:00 Київ посідає 29 позицію у рейтингу мегаполісів із забрудненості повітря.
У той же час найгірша ситуація із забрудненням повітря спостерігалася в містах Красноярськ (Росія), Сараєво (Боснія) та Дакка (Бангладеш), де рівень забруднення «дуже шкідливий».
Фахівці рекомендують людям, що належать до чутливих груп населення, зменшувати навантаження просто неба, споживати більше рідини, а також закривати вікна.
Як раніше повідомлялося, у повітрі над Києвом спеціалісти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зафіксували суттєве перевищення шкідливих домішок.
Читайте також: