На проспекті Берестейському сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
Причину займання будуть встановлювати правоохоронці
У Шевченківському районі Києва сталася пожежа на балконі восьмого поверху житлової дев'ятиповерхівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.
Як повідомили рятувальники, повідомлення про загоряння у багатоповерхівці на проспекті Берестейському, надійшло 26 травня о 00:51.
О 01:34 пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає. Причину займання будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, в одному з будинків в Оболонському районі Києва чоловік потрапив у вентиляційну шахту. Виявилось, що чоловік застряг між другим та третім поверхами. За допомогою бензоріза та інших інструментів потерпілого деблокували та передали медикам.
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