На проспекті Берестейському сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)

Причину займання будуть встановлювати правоохоронці

У Шевченківському районі Києва сталася пожежа на балконі восьмого поверху житлової дев'ятиповерхівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Загоряння сталося на балконі восьмого поверху житлової дев'ятиповерхівки фото: ДСНС Києва/Facebook

Як повідомили рятувальники, повідомлення про загоряння у багатоповерхівці на проспекті Берестейському, надійшло 26 травня о 00:51.

На проспекті Берестейському вночі сталася пожежа у багатоповерхівці фото: ДСНС Києва/Facebook

О 01:34 пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причину займання будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, в одному з будинків в Оболонському районі Києва чоловік потрапив у вентиляційну шахту. Виявилось, що чоловік застряг між другим та третім поверхами. За допомогою бензоріза та інших інструментів потерпілого деблокували та передали медикам.