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На проспекті Берестейському сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На проспекті Берестейському сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
Загоряння сталося на балконі восьмого поверху житлової дев'ятиповерхівки
фото: ДСНС Києва/Facebook

Причину займання будуть встановлювати правоохоронці

У Шевченківському районі Києва сталася пожежа на балконі восьмого поверху житлової дев'ятиповерхівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва

Загоряння сталося на балконі восьмого поверху житлової дев'ятиповерхівки
Загоряння сталося на балконі восьмого поверху житлової дев'ятиповерхівки
фото: ДСНС Києва/Facebook

Як повідомили рятувальники, повідомлення про загоряння у багатоповерхівці на проспекті Берестейському, надійшло 26 травня о 00:51. 

На проспекті Берестейському вночі сталася пожежа у багатоповерхівці
На проспекті Берестейському вночі сталася пожежа у багатоповерхівці
фото: ДСНС Києва/Facebook

О 01:34 пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причину займання будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, в одному з будинків в Оболонському районі Києва чоловік потрапив у вентиляційну шахту. Виявилось, що чоловік застряг між другим та третім поверхами. За допомогою бензоріза та інших інструментів потерпілого деблокували та передали медикам. 

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Теги: пожежа Київ будинок

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