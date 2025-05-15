День вишиванки: мер Кличко зробив селфі з соратницями
Депутати Київради зібралися на чергове засідання, яке цього разу припало на святковий день
У Всесвітній день вишиванки, який відзначається сьогодні, мер Києва Віталій Кличко зробив святкове селфі зі своїми колегами – Юлією Лимар та Вікторією Мухою у сесійній залі Київради. Про це повідомляє «Главком».
Віталій Кличко постав на селфі у білій вишитій сорочці, розшитій у кольорах українського прапора. Пізніше, під час засідання Київради, він доповнив свій образ чорною курткою з емблемою державного прапора.
Юлія Лимар, депутатка Київради від партії «Удар» та членкиня комісії з питань екологічної політики, обрала для святкового дня вишиванку небесно-синього кольору з ніжним квітковим орнаментом, вишитим білими та чорними нитками.
Вікторія Муха, депутатка Київради від «Удару» та голова комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій, з'явилася на селфі у чорній вишиванці з білим геометричним орнаментом.
На фото політики посміхаються у камеру.
Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.
Також сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї.
До слова, британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. У зверненні до парламентарів йшлося про те, що вишиванка – це не просто одяг, це втілення української душі, її історії, сили та незламності. Одягнувши вишиту сорочку, британські депутати зможуть наочно продемонструвати свою підтримку Україні.
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