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День вишиванки: мер Кличко зробив селфі з соратницями

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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День вишиванки: мер Кличко зробив селфі з соратницями
Вікторія Муха, Юлія Лимар і Віталій Кличко у Міжнародний день вишиванки зробили спільне фото
фото з відкритих джерел

Депутати Київради зібралися на чергове засідання, яке цього разу припало на святковий день

У Всесвітній день вишиванки, який відзначається сьогодні, мер Києва Віталій Кличко зробив святкове селфі зі своїми колегами – Юлією Лимар та Вікторією Мухою  у сесійній залі Київради. Про це повідомляє «Главком». 

Віталій Кличко постав на селфі у білій вишитій сорочці, розшитій у кольорах українського прапора. Пізніше, під час засідання Київради, він доповнив свій образ чорною курткою з емблемою державного прапора.

Юлія Лимар, депутатка Київради від партії «Удар» та членкиня комісії з питань екологічної політики, обрала для святкового дня вишиванку небесно-синього кольору з ніжним квітковим орнаментом, вишитим білими та чорними нитками.

Вікторія Муха, депутатка Київради від «Удару» та голова комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій, з'явилася на селфі у чорній вишиванці з білим геометричним орнаментом.

На фото політики посміхаються у камеру. 

Всесвітній день вишиванки – міжнародне свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Відзначається щороку третього четверга травня.

Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.

Також сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї. 

До слова, британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. У зверненні до парламентарів йшлося про те, що вишиванка – це не просто одяг, це втілення української душі, її історії, сили та незламності. Одягнувши вишиту сорочку, британські депутати зможуть наочно продемонструвати свою підтримку Україні.

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Теги: Київ вишиванка місцева влада свято Віталій Кличко Вікторія Муха

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День вишиванки: мер Кличко зробив селфі з соратницями
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