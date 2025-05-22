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На перехресті Здолбунівської та Григоренка сталася ДТП, рух транспорту ускладнений

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На перехресті Здолбунівської та Григоренка сталася ДТП, рух транспорту ускладнений
Інформації про постраждалих наразі немає
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Водіям радять враховувати ситуацію під час планування маршруту

Сьогодні, 22 травня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиці Здолбунівської та проспекту Петра Григоренка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.  

«У зв'язку з ДТП на перехресті вулиці Здолбунівської та проспекту Петра Григоренка, рух транспорту ускладнений», – йдеться у повідомленні.

Водіям радять враховувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, об’їжджати зазначену ділянку дороги

Нагадаємо, , 19 травня, о 08:00 годині в селі Кучаків Бориспільського району на Київщині трапилася дорожньо-транспортна подія, внаслідок яуої згинула 10-річна дівчинка. Водія затримали та повідомили йому підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 286 ККУ). Суд обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

До слова, жителька села Боровиця Черкаського району постане перед судом за дозвіл 12-річній доньці сісти за кермо квадроцикла. Восени 2024 року 46-річна жінка дозволяла дочці користуватись квадроциклом. В одному з випадків дівчинка поїхала на квадроциклі до школи, а після занять взяла із собою товариша.

Теги: дороги поліція Київ ДТП

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