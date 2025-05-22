На перехресті Здолбунівської та Григоренка сталася ДТП, рух транспорту ускладнений
Водіям радять враховувати ситуацію під час планування маршруту
Сьогодні, 22 травня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиці Здолбунівської та проспекту Петра Григоренка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.
«У зв'язку з ДТП на перехресті вулиці Здолбунівської та проспекту Петра Григоренка, рух транспорту ускладнений», – йдеться у повідомленні.
Водіям радять враховувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, об’їжджати зазначену ділянку дороги.
Нагадаємо, , 19 травня, о 08:00 годині в селі Кучаків Бориспільського району на Київщині трапилася дорожньо-транспортна подія, внаслідок яуої згинула 10-річна дівчинка. Водія затримали та повідомили йому підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 286 ККУ). Суд обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.
До слова, жителька села Боровиця Черкаського району постане перед судом за дозвіл 12-річній доньці сісти за кермо квадроцикла. Восени 2024 року 46-річна жінка дозволяла дочці користуватись квадроциклом. В одному з випадків дівчинка поїхала на квадроциклі до школи, а після занять взяла із собою товариша.
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