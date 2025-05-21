Пожежу на Білоцерківській ТЕЦ ліквідовано. Є загиблі

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили два обгорілі тіла

Обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються

На території Білоцерківської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води. Площа займання становила 960 квадратних метрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланняс на ДСНС України.

Повідомляється, що під час гасіння пожежі вогнеборці виявили два обгорілі тіла.

«Наразі обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Деталі інциденту з'ясовують слідчо-оперативні групи та представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Київщини/Facebook

фото: ДСНС Київщини/Facebook

фото: ДСНС Київщини/Facebook

Нагадаємо, у Білій Церкві в середу, 21 травня сталася пожежа на території недіючої градирні для охолодження води Білоцерківської ТЕЦ. За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт на об'єкті спалахнуло полум’я, яке швидко поширилося на технічні приміщення.

На фото, які з'явилися в соцмережах, видно, як вогонь охопив градирню ТЕЦ. Густий чорний дим було видно за десятки кілометрів.

За даними пресслужби Білоцерківської міської територіальної громади, повідомлення про пожежу надійщло сьогодні, 21 травня, о 12.46.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Білоцерківська ТЕЦ була сильно пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу. Через руйнування електрогенерація була припинена. Проте взимку 2023–2024 років ТЕЦ змогла забезпечити теплом житлові будинки, лікарні, школи та важливу інфраструктуру.

У листопаді 2023 року Національний банк України продав ТЕЦ міській громаді за 298,6 млн грн – як майно, що перебувало в іпотеці ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ». Білоцерківська громада залучала іноземні інвестиції для модернізації об’єкта та його відновлення.