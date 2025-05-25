На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто (фото, відео)

Пожежу вдалось ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі

Постраждалих внаслідок атаки на Одещині немає

На Одещині рятувальники вже ліквідували пожежу, спричинену ворожою нічною атакою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованої серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілей.

«Пожежу вдалось ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі поруч», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.