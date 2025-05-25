На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто (фото, відео)
Постраждалих внаслідок атаки на Одещині немає
На Одещині рятувальники вже ліквідували пожежу, спричинену ворожою нічною атакою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Внаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованої серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілей.
«Пожежу вдалось ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі поруч», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
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