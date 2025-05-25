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На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто (фото, відео)
Пожежу вдалось ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі
фото: ДСНС

Постраждалих внаслідок атаки на Одещині немає

На Одещині рятувальники вже ліквідували пожежу, спричинену ворожою нічною атакою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Внаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованої серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілей.

На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто (фото, відео) фото 1

«Пожежу вдалось ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі поруч», – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.

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Теги: ракета дрон війна Одеса окупанти автомобіль

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