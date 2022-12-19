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На Софійській площі засяяла головна ялинка країни (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Софійській площі засяяла головна ялинка країни (фото)
Віталій Кличко / Telegram

«Ялинка незламності» 12 метрів заввишки

Сьогодні, 19 грудня, у День Святого Миколая, у Києві традиційно засвітили вогні на головній ялинці країни на Софійській площі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року», – зазначив Кличко.

Мер нагадав, що цього року формат святкувань інший. Та й ялинка не така велика й ошатна, як завжди. 12 метрів замість 31-го, як минулого року. І назвали її «ялинкою незламності».

«Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – в свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ», – додав міський голова.

На Софійській площі засяяла головна ялинка країни (фото) фото 1

Раніше повідомлялося, що у Києві на вокзалі встановлено особливу ялинку. Вона світиться від крутіння педалей.

У Миколаєві постала новорічна інсталяція-«ялинка» у мілітарі-стилі. Новорічне «дерево» замінить пам'ятник Святому Миколаю. Споруду у центрі міста покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.

Тим часом у Львові встановлять різдвяну ялинку.

У Хмельницькому встановили ялинку на уламку російської ракети.

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Теги: ялинка Київ Різдвяні свята

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