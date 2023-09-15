Головна Київ Новини
search button user button menu button

На станціях Київського метрополітену проведуть тренінги домедичної підготовки

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На станціях Київського метрополітену проведуть тренінги домедичної підготовки
У київському метро професійні медики навчатимуть основам домедичної допомоги
фото: kmr.gov.ua

На 12 станціях столичної підземки розкажуть киянам та гостям міста, як здійснити первинну оцінку стану постраждалого

15 вересня, на станціях столичного метро професійні медики навчатимуть основам домедичної допомоги, долучитися до навчань може кожен охочий. Про це інформує КП «Київський метрополітен».

Досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розкажуть та покажуть зокрема як:

  • здійснити первинну оцінку стану постраждалого;
  • допомогти при масивній кровотечі;
  • допомогти при порушенні прохідності дихальних шляхів;
  • допомогти при зупинці кровообігу;
  • допомогти при термічних опіках.

Проходитимуть тренінги на 12 станціях метро із 13:00 до 17:00 години.

Зокрема, на станціях червоної лінії:

  • «Шулявська» (проміжний вестибюль);
  • «Університет» (проміжний вестибюль);
  • «Театральна» (перехід);
  • «Арсенальна» (проміжний вестибюль).

На станціях синьої лінії:

  • «Олімпійська» (вестибюль, перед турнікетами);
  • «Палац «Україна» (вестибюль, перед турнікетами);
  • «Площа Українських Героїв» (вестибюль, перед турнікетами);
  • «Героїв Дніпра» (вестибюль, перед турнікетами).

На станціях зеленої лінії:

  • «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);
  • «Звіринецька» (перехід);
  • «Печерська» (проміжний вестибюль);
  • «Позняки» (балкон над платформою).

Нагадаємо, що проведення тренінгів із домедичної допомоги – це спільний проєкт Департаменту охорони здоров’я КМДА та КП «Київського метрополітену», який розпочали у вересні минулого року. За 12 місяців до навчань долучились близько 13 тисяч киян і гостей столиці. Пасажири закликають й надалі проводити ці тренінги, адже тема домедичної допомоги нині є актуальною та необхідною для кожного.

Читайте також: Трагедія біля укриття: директора Департаменту КМДА відсторонено від посади
Теги: метро медицина столиця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кличко: «Столиця отримає дорожню карту трансформації міських послуг та конкретні цифрові інструменти для покращення психічного здоров’я постраждалих від війни»
Цифрові технології та британські стратегії: Кличко розповів, як столиця вдосконалить міські послуги
17 серпня, 18:45
Довкола ремонта вулиці Богдана Хмельницького виникло багато суперечок
Додатковий перехід та нова бруківка: у столиці відновлено рух центральною вулицею після ремонту
20 серпня, 08:12
Всього допомогу отримають 280 тис. мешканців Києва
Столиця до Дня Незалежності виплатить допомогу киянам: кому варто розраховувати на гроші
21 серпня, 14:35
У Москві та Підмосков'ї зафіксовані потужні зливи
Проломлювала дахи будинків та залила метро: Москву накрила потужна злива
20 серпня, 17:59
У Києві на Європейській площі чоловік фарбує гранітний парапет
Фарбують граніт: жителі Києва обурилися благоустроєм на Європейській площі
22 серпня, 14:10
Олег Митволь визнав свою провину у скоєному правопорушенні
Чиновник Росприроднагляду зізнався, що масштабно обкрадав метрополітен Росії
4 вересня, 11:36
Біля Саратова РФ почалася масштабна пожежа після розгерметизації газопроводу
Біля Саратова РФ почалася масштабна пожежа після розгерметизації газопроводу
Вчора, 07:56
Під час повітряних тривог метрполітен працює, як укриття
У столичній підземці підрахували, скільки за тиждень перевезено пільговиків
12 вересня, 13:07
Комунальники планують провести розчистку русла річки Либідь
Благоустрій річки Либідь у Києві замовили за 15 млн грн
13 вересня, 12:59

Новини

Нерухомість Києва: у яких районах найдешевше купити та зняти житло
Нерухомість Києва: у яких районах найдешевше купити та зняти житло
На станціях Київського метрополітену проведуть тренінги домедичної підготовки
На станціях Київського метрополітену проведуть тренінги домедичної підготовки
У Києві вибухнуло авто: є постраждалі
У Києві вибухнуло авто: є постраждалі
Київ підписав угоду про партнерство із європейським містом
Київ підписав угоду про партнерство із європейським містом
Суд зобов'язав знести каплицю-МАФ УПЦ МП на території Музею історії України
Суд зобов'язав знести каплицю-МАФ УПЦ МП на території Музею історії України
Машини у водяній пастці: столицю накрила потужна злива (відео)
Машини у водяній пастці: столицю накрила потужна злива (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
26K
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
15K
Життя переселенців у Норвегії: яке житло та допомогу отримують українці
13K
Чому Коломойський не платить заставу? Деталі нового судового рішення
12K
В Україні стався землетрус
11K
Розвідка повідомила, скільки росіян щодня потрапляють до полону

Новини

Хто контролює Андріївку? Генштаб вніс ясність
Сьогодні, 06:53
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 05:52
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23
Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Вчора, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Вчора, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Вчора, 10:58

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту