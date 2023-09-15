На станціях Київського метрополітену проведуть тренінги домедичної підготовки

На 12 станціях столичної підземки розкажуть киянам та гостям міста, як здійснити первинну оцінку стану постраждалого

15 вересня, на станціях столичного метро професійні медики навчатимуть основам домедичної допомоги, долучитися до навчань може кожен охочий. Про це інформує КП «Київський метрополітен».

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Досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розкажуть та покажуть зокрема як:

здійснити первинну оцінку стану постраждалого;

допомогти при масивній кровотечі;

допомогти при порушенні прохідності дихальних шляхів;

допомогти при зупинці кровообігу;

допомогти при термічних опіках.

Проходитимуть тренінги на 12 станціях метро із 13:00 до 17:00 години.

Зокрема, на станціях червоної лінії:

«Шулявська» (проміжний вестибюль);

«Університет» (проміжний вестибюль);

«Театральна» (перехід);

«Арсенальна» (проміжний вестибюль).

На станціях синьої лінії:

«Олімпійська» (вестибюль, перед турнікетами);

«Палац «Україна» (вестибюль, перед турнікетами);

«Площа Українських Героїв» (вестибюль, перед турнікетами);

«Героїв Дніпра» (вестибюль, перед турнікетами).

На станціях зеленої лінії:

«Дорогожичі» (проміжний вестибюль);

«Звіринецька» (перехід);

«Печерська» (проміжний вестибюль);

«Позняки» (балкон над платформою).

Нагадаємо, що проведення тренінгів із домедичної допомоги – це спільний проєкт Департаменту охорони здоров’я КМДА та КП «Київського метрополітену», який розпочали у вересні минулого року. За 12 місяців до навчань долучились близько 13 тисяч киян і гостей столиці. Пасажири закликають й надалі проводити ці тренінги, адже тема домедичної допомоги нині є актуальною та необхідною для кожного.