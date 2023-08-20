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Проломлювала дахи будинків та залила метро: Москву накрила потужна злива

Надія Карбунар
glavcom.ua
Проломлювала дахи будинків та залила метро: Москву накрила потужна злива
У Москві та Підмосков'ї зафіксовані потужні зливи
фото з відкритих джерел

У місті оголосили штормове попередження, встановлено помаранчевий рівень небезпеки

Удень у неділю, 20 серпня, у Москві та Підмосков'ї зафіксовані потужні зливи, грім, град та шквали. Відео наслідків публікують російські телеграм-канали.

У місті оголосили штормове попередження, встановлено помаранчевий рівень небезпеки. Вулиці почало затоплювати, машинам важко пробиратися по воді. Крім великого дощу, на голову росіянам падають великі градини.

Вода залила перші поверхи будівель, станції метро, навіть проломлювала дахи.

«Злива пробила дах концертної зали VK Stadium у Москві. Всередині вимкнулося світло. Вода залила сцену та танцпол. З будівлі евакуювалися понад 1000 людей. Вода також залила всю апаратуру», – пише Baza.

За прогнозами синоптиків, така погода протримається щонайменше добу.

Нагадаємо, у ніч  на 18 серпня Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її.  Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

Читайте також: Атака безпілотників на Москву: з'явились нові деталі
Теги: метро відео погода

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