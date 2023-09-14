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Біля Саратова РФ почалася масштабна пожежа після розгерметизації газопроводу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Біля Саратова РФ почалася масштабна пожежа після розгерметизації газопроводу
фото: скріншот

Як повідомили у міністерстві надзвичайних ситуацій, наразі ніхто не постраждав

Уранці 14 вересня пожежа на площі 2 гектари сталася у полі на території Саратова РФ після розгерметизації газопроводу Піщаний Умет – Сторожівка. Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомили у міністерстві надзвичайних ситуацій, наразі ніхто не постраждав.

Повідомлення про інцидент у районі селища Червоний Жовтень надійшло до відомства о 7.37 (6.37 за київським часом).

На одному з відео очевидець зазначає, що гігантський стовп диму видно навіть на відстані кількох кілометрів.

За інформацією МНС РФ, чотири пожежні розрахунки виїхали до району селища Красний Октябрь.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 вересня у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. На місці події чути вибухи. 

Місцеві жителі повідомляють, що біля Останкінської телевежі видно великий стовп диму. Співробітники екстрених служб вирушили на місце події, і також повідомляється про «хлопки» в районі вежі, де виникла пожежа.

Нагадаємо, увечері у четвер, 7 вересня, мешканці російського Брянська знову чули гучний вибух, після чого виникла пожежа в районі заводу «Кремній». Губернатор Олександр Богомаз заявив, що «український безпілотник» атакував промисловий об’єкт, внаслідок чого сталося займання адміністративної будівлі.

Зазначається, що гучний вибух чули в Совєтському районі Брянська близько 21 години вечора, після чого почалася пожежа біля заводу «Кремний Эл», – це один із найбільших російських заводів із виробництва мікроелектроніки.

Теги: населення безпілотник Газпром метро вибух пожежа

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