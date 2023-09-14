Біля Саратова РФ почалася масштабна пожежа після розгерметизації газопроводу

Як повідомили у міністерстві надзвичайних ситуацій, наразі ніхто не постраждав

Уранці 14 вересня пожежа на площі 2 гектари сталася у полі на території Саратова РФ після розгерметизації газопроводу Піщаний Умет – Сторожівка. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як повідомили у міністерстві надзвичайних ситуацій, наразі ніхто не постраждав.

Повідомлення про інцидент у районі селища Червоний Жовтень надійшло до відомства о 7.37 (6.37 за київським часом).

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На одному з відео очевидець зазначає, що гігантський стовп диму видно навіть на відстані кількох кілометрів.

За інформацією МНС РФ, чотири пожежні розрахунки виїхали до району селища Красний Октябрь.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 вересня у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. На місці події чути вибухи.

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Місцеві жителі повідомляють, що біля Останкінської телевежі видно великий стовп диму. Співробітники екстрених служб вирушили на місце події, і також повідомляється про «хлопки» в районі вежі, де виникла пожежа.

Нагадаємо, увечері у четвер, 7 вересня, мешканці російського Брянська знову чули гучний вибух, після чого виникла пожежа в районі заводу «Кремній». Губернатор Олександр Богомаз заявив, що «український безпілотник» атакував промисловий об’єкт, внаслідок чого сталося займання адміністративної будівлі.

Зазначається, що гучний вибух чули в Совєтському районі Брянська близько 21 години вечора, після чого почалася пожежа біля заводу «Кремний Эл», – це один із найбільших російських заводів із виробництва мікроелектроніки.