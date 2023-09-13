Благоустрій річки Либідь у Києві замовили за 15 млн грн

Планується провести поточний ремонт підземного водопропускного тунелю річки Либідь

Комунальне підприємство «Плесо» за результатами тендеру за 14,64 млн грн замовило у ТОВ «Арсенал-Буд Монтаж» обстеження та розчистку русла річки Либідь та приведення його до належного технічного стану. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

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Цьогоріч планується виконати поточний ремонт підземного водопропускного тунелю річки Либідь на ділянці від вулиці Саперно-Слобідської до урочища Лиса Гора у Голосіївському районі.

За інформацією видання «Наші гроші», ціни на найбільші за загальною вартістю позиції в кошторисі дещо завищені. Пісок природній замовили по 644 грн/куб. м, тоді як середня ціна за липневим моніторингом «ДерждорНДІ» по Україні становить 300 грн/куб. м. Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації замовляв пісок по 360 грн/куб. м. Раніше фірма-постачальник підтверджувала «Нашим грошам» свою готовність продати пісок по 435 грн/куб. м.

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Блоки ФБС 24.5.6-Т замовили по 2 393 грн/шт., хоча на ринку вони коштують 1 818 грн/шт.

Щебінь М600 фракції 70-120 мм коштує 1 140 грн/куб. м. Він рідко використовується. Зазвичай застосовується в декоративних цілях, для обробки парканів, водойм, басейнів. В інтернет ресурсах наразі його не має в наявності.

Для виконання робіт «Арсенал-Буд Монтаж» орендує таку техніку без водіїв: автогрейдер, бульдозер, екскаватор-навантажувач, коток дорожній, кран баштовий, кран на автомобільному ходу, кран-трубоукладальник тощо. Але в довідці про наявність дев’яти працівників, які мають відповідну кваліфікацію, вказані водолази, головний водолазний фахівець, головний гідротехнік та слюсар, натомість відсутні водії навантажувачів (екскаватора, бульдозера, автогрейдера) та машиністи кранів. При цьому фірма не збирається залучати субпідрядників.