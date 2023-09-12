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У столичній підземці підрахували, скільки за тиждень перевезено пільговиків

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У столичній підземці підрахували, скільки за тиждень перевезено пільговиків
Під час повітряних тривог метрполітен працює, як укриття

За минулий тижен в київському метро перевезено близько п'яти мільйонів пасажирів

Минулого тижня столичний метрополітен перевіз понад 5,1 мільйона пасажирів, із яких 1,1 мільйона – пільговики. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Також 4-11 вересня більше 7 400 осіб, із яких 641 дитина, скористалися станціями підземки як укриттям під час комендантської години.

Тривають на підприємстві й планові роботи з утримання інфраструктури. Так, минулого тижня замінили 19 шпал та 9 брусів на стрілочних переводах. Окрім того, проходять почергові капітальні ремонти ескалаторів на станціях «Палац спорту» та «Либідська».

Нагадаємо, що у столичному метрополітені доступні такі засоби оплати проїзду:

  • транспортна карта;
  • qr-квиток;
  • qr-код, згенерований у додатку Київ Цифровий;
  • безконтактна банківська картка;
  • мобільні додатки ApplePay та Google Pay.

Оператором оплати проїзду у громадському транспорті визначено КП «ГіОЦ», у разі виникнення запитань прохання телефонувати на гарячу лінію оператора 044-366-55-55.

Інтервали руху поїздів у години пік у будні дні наразі становлять 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин. У вихідні дні інтервал між поїздами вдень – 6-7 хвилин. Детальна інформація про графік роботи метрополітену за посиланням.

Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово. Нагадуємо, що 46 підземних станцій київського метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Прохід на станцію в комендантську годину (із 00:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:

  • при вході в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ – посвідчення особи;
  • прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на п’ятьох станціях метрополітену Харкова облаштовано 61 клас для навчання школярів.

Теги: укриття метро столиця

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