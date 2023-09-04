Чиновник Росприроднагляду зізнався, що масштабно обкрадав метрополітен Росії

Олег Мітволь хотів у 2022 році вилетіти у Дубай, але був затриманий співробітниками ФСБ в аеропорту Внуково

Колишній заступник голови Росприроднагляду, голова ради директорів компанії «Красноярський трест інженерно-будівельних пошуків» Олег Мітволь зізнався у розкраданні 900 млн. рублів ($9,3 млн) при будівництві метро в Красноярську. Перше судове засідання у справі призначено на 14 вересня, пишуть російські ЗМІ. Справа розглядатиметься в особливому порядку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишнього заступника голови Росприроднагляду та префекта Північного адміністративного округу Москви (2009-2010) Олега Мітволя було затримано 8 червня 2022 року співробітниками ФСБ в аеропорту Внуково при спробі вилетіти в Дубай.

У липні того ж року Мітволя заарештували за підозрою в розкраданні 900 млн рублів ($9,3 млн) при будівництві метро в Красноярську. Пізніше запобіжний захід Мітволю було замінено на домашній арешт. У рамках кримінальної справи було заарештовано також колишнього керівника транспортного управління, міністра транспорту регіону Костянтина Димитрова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Роботи з будівництва метрополітену в Красноярську почалися в жовтні 1995 року, їх неодноразово призупиняли через проблеми з фінансуванням. Остаточно будівництво було законсервовано у 2013 році.

У 2019 році Красноярському краю з федерального бюджету було виділено 950 млн рублів на коригування проектної документації будівництва метро за федеральним проектом «Чисте повітря», а будівництво першої лінії має завершитися в 2026 році.

Нагадаємо, голову військово-лікарської комісії (ВЛК) Подільського ТЦК (Територіальний центр комплектування) у Києві викрили на корупції. Чиновник підробляв довідки для виїзду чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Поліція оголосила підозру голові Подільського військкомату щодо сприяння незаконному переправленню чоловіків призовного віку за кордон. Раніше в межах цього ж провадження повідомлено про підозру голові ВЛК ще однієї в Києві та шести лікарям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними розслідування, підозрюваний, спільно з іншими учасниками групи, активно допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку, яка в подальшому стала підставою для перетину державного кордону України.