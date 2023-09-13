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Трагедія біля укриття: директора Департаменту КМДА відсторонено від посади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трагедія біля укриття: директора Департаменту КМДА відсторонено від посади
Підозрюваний перебував з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА
фото: Київська міська прокуратура

Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА фактично не здійснював контроль за утриманням та станом готовності укриттів

Сьогодні, 13 вересня, Київський апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва скасував рішення суду першої інстанції та відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як зазначається, дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

Як повідомлялося раніше, 1 червня 2023 року у Деснянському районі міста Києва під час обстрілів РФ від дії факторів вибуху ракети загинуло троє людей, у тому числі малолітня дитина, ще семеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості.

За даними слідства підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, неналежно виконував службові обов’язки та фактично не здійснював контроль за утриманням та станом готовності укриттів, що призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені. 

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Теги: прокурор укриття розслідування суд Київ обстріл

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