На одній зі станцій столичного метро починається капітальний ремонт ескалаторів

Капітальні роботи з ремонту ескалатора проходять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тис. км

Завтра, 25 червня, розпочнеться плановий почерговий капітальний ремонт ескалаторів на станції метро «Палац «Україна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен». Роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року.

Повідомляється, що капітальні роботи з ремонту ескалатора проходять відповідно до регламенту кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тис. км. Роботи на цій станції востаннє проходили навесні 2014-го.

«Капітальний ремонт ескалаторів передбачає перевірку, діагностику та заміну деталей і комплектуючих. Так, під час цих робіт повністю демонтують основні елементи: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу ескалаторів», - повідомили у столичному метрополітені.

Планується, що фахівці у спеціалізованій майстерні оглянуть, діагностують і відремонтують деталі, які можна перевезти. Усі інші великогабаритні елементи за потреби ремонтуватимуть безпосередньо в машинному залі станції, де проходить капремонт. Як пояснили у метрополітені, ці роботи проводить спеціалізована бригада фахівців на всіх ескалаторах столичного метро.

Одним із ключових етапів ремонту є діагностика. Усі елементи ескалатора ретельно перевіряють на ступінь зношеності та відповідність технічним нормам. Придатні деталі проходять технічне обслуговування, і їх повертають до роботи. А ті, що не відповідають стандартам безпеки, – обов’язково замінюють.

Утім, такий потужний механізм як ескалатор, можуть вивести з ладу зовсім прості речі, наприклад: подоли довгого одягу, шнурівки, монети, підбори та пакети.

У «Київському метрополітені» закликають пасажирів бережно ставитися до особистих речей та обладнання.

А також не забувати про елементарні правила поведінки:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях ескалатора;

не бігти ескалатором;

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;

слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;

сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило про закупівлю комплектуючих для виготовлення вхідних дверей типу «Метро». Закупівля коштуватиме столичній підземці 10,2 млн грн, за ці кошти підприємство отримає 300 комплектів, з яких складатимуть важкі конструкції вхідних дверей. Таким чином, кожна з дверей коштуватиме бюджету столиці орієнтовно 34,2 тис грн.

До слова, будівництво двох нових станцій метро Києва «Мостицька» та «Варшавська» може не завершитися у 2027 році.