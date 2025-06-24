Головна Київ Новини
search button user button menu button

На одній зі станцій столичного метро починається капітальний ремонт ескалаторів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На одній зі станцій столичного метро починається капітальний ремонт ескалаторів
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року
фото: комунальне підприємство «Київський метрополітен»

Капітальні роботи з ремонту ескалатора проходять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тис. км

Завтра, 25 червня, розпочнеться плановий почерговий капітальний ремонт ескалаторів на станції метро «Палац «Україна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен». Роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року. 

Повідомляється, що капітальні роботи з ремонту ескалатора проходять відповідно до регламенту кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тис. км. Роботи на цій станції востаннє проходили навесні 2014-го.

«Капітальний ремонт ескалаторів передбачає перевірку, діагностику та заміну деталей і комплектуючих. Так, під час цих робіт повністю демонтують основні елементи: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу ескалаторів», - повідомили у столичному метрополітені.

Планується, що фахівці у спеціалізованій майстерні оглянуть, діагностують і відремонтують деталі, які можна перевезти. Усі інші великогабаритні елементи за потреби ремонтуватимуть безпосередньо в машинному залі станції, де проходить капремонт. Як пояснили у метрополітені, ці роботи проводить спеціалізована бригада фахівців на всіх ескалаторах столичного метро.

Одним із ключових етапів ремонту є діагностика. Усі елементи ескалатора ретельно перевіряють на ступінь зношеності та відповідність технічним нормам. Придатні деталі проходять технічне обслуговування, і їх повертають до роботи. А ті, що не відповідають стандартам безпеки, – обов’язково замінюють.

Утім, такий потужний механізм як ескалатор, можуть вивести з ладу зовсім прості речі, наприклад: подоли довгого одягу, шнурівки, монети, підбори та пакети.

У «Київському метрополітені» закликають пасажирів бережно ставитися до особистих речей та обладнання.

А також не забувати про елементарні правила поведінки: 

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на східцях ескалатора;
  • не бігти ескалатором;
  • тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;
  • слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;
  • сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило про закупівлю комплектуючих для виготовлення вхідних дверей типу «Метро». Закупівля коштуватиме столичній підземці 10,2 млн грн, за ці кошти підприємство отримає 300 комплектів, з яких складатимуть важкі конструкції вхідних дверей. Таким чином, кожна з дверей коштуватиме бюджету столиці орієнтовно 34,2 тис грн. 

До слова, будівництво двох нових станцій метро Києва «Мостицька» та «Варшавська» може не завершитися у 2027 році.

Читайте також:

Теги: метро ремонт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва
Посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва
18 червня, 11:52
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
Продовольчі ярмарки у Києві 14-15 червня: де можна придбати фермерські продукти
14 червня, 07:07
За оцінками фермерів, в цьому році черешні десь всього 40 відсотків від очікуваного врожаю минулого року
Ціни на черешню в Україні б'ють 10-річні рекорди: чи буде дешевше
13 червня, 10:08
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
У Києві 10-15 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
9 червня, 11:45
У центрі Києва перед стартом «КиївПрайду» зібралися противники заходу – поліція почала затримання
Затримання в Києві: противники «КиївПрайд Парк» вийшли на акцію в центрі міста
7 червня, 14:34
У суботу ярмарки відбудуться у восьми районах столиці
У Києві 7-8 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
7 червня, 07:00
Черга на зупинці біля метро Арсенальна. Люди намагаються потрапити на правий берег столиці
Черги на зупинках та космічні ціни на таксі. Як кияни сьогодні добираються на роботу
6 червня, 10:31
Ольга Рутковська перебуває у лікарні, інформації про її стан поки немає
Захисниця Поштової площі після 15 днів голодування потрапила у лікарню
5 червня, 11:16
На відео потрапив момент, коли блискавка влучила у фасад одного з будинків на Оболоні
Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)
29 травня, 13:07

Новини

На одній зі станцій столичного метро починається капітальний ремонт ескалаторів
На одній зі станцій столичного метро починається капітальний ремонт ескалаторів
Лише в одному районі столиці вода на пляжах відповідає нормам
Лише в одному районі столиці вода на пляжах відповідає нормам
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Продовольчі ярмарки у Києві 24-29 червня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 24-29 червня: де можна придбати фермерські продукти
Прокуратура вимагає зберегти історичну пам’ятку «Магазин Миколи Демидова» на Подолі
Прокуратура вимагає зберегти історичну пам’ятку «Магазин Миколи Демидова» на Подолі
Під час російського масованого обстрілу у Києві загинула молода пара з Житомирщини
Під час російського масованого обстрілу у Києві загинула молода пара з Житомирщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2025
32K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
25K
Керівник СБУ назвав екснардепа, який хотів убити Гордона
21K
Подяка російським митникам від генерала Малюка
13K
Скандал із Назарієм Гусаковим. Мер Львова звернувся до посольств

Новини

Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua