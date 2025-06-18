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Посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва
фото: glavcom.ua

Дипломатична установа заявила, що атака суперечить заклику Трампа

Посольство Сполучених Штатів у Києві назвало російську атаку на столицю 17 червня «безглуздим нападом». За словами дипломатів, дії Росії суперечать заклику американсбкого президента Дональда Трампа зупинити вбивства та покласти край війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посольства у соцмережах.

«Сьогодні, разом з усією Україною, ми приєднуємося до дня жалоби в Києві за жертвами російської атаки 17 червня. 21 загиблих, серед них – громадянин США. Понад 134 поранених, серед них – діти. Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих», – йдеться в заяві.

Реакція американського посольства на обстріл Києва 17 червня
Реакція американського посольства на обстріл Києва 17 червня
скріншот

Варто зазначити, що дипломатична установа утрималася від різкої критики Російської Федерації. Водночас кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує свідомо атакувати українські міста та вбивати мирних людей.

Раніше посольство США в Україні заявило, що наразі існує «постійний ризик значних повітряних атак». Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. Унаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 24 людини, понад 130 – отримали поранення. Рятувальні роботи досі тривають.

Через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Як відомо, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: посольство США Київ

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