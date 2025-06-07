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Затримання в Києві: противники «КиївПрайд Парк» вийшли на акцію в центрі міста

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Затримання в Києві: противники «КиївПрайд Парк» вийшли на акцію в центрі міста
У центрі Києва перед стартом «КиївПрайду» зібралися противники заходу – поліція почала затримання
фото: скріншот з відео

У центрі Києва перед проведенням «КиївПрайд Парк» відбулися затримання: противники заходу влаштували акцію

У суботу, 7 червня 2025 року, у центрі Києва, перед запланованим початком «КиївПрайд Парк», зібралися противники заходу. Присутні на акції публікують в сомережах відео затримання поліцією учасників акції протесту. Про це повідомляє «Главком».

Активісти, які виступають проти проведення заходу на підтримку ЛГБТК+, зібралися неподалік від місця проведення заходу. Правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію, здійснюючи превентивні заходи та затримання.

Деталі та кількість затриманих наразі уточнюються. Поліція забезпечує громадський порядок та безпеку під час проведення обох акцій.

Нагадаємо, раніше організатори «КиївПрайд Парку» були змушені скасувати запланований захід на ВДНГ через погрози та загрозу теракту, про що заявили самі організатори та підтвердили у поліції.

Організатори також повідомили про зміну локації проведення «КиївПрайд Парк».

«Ми розуміємо, що у такій ситуації із погрозами, тиском та переслідуваннями може стикнутися будь-яка дружня локація, яку ми оберемо. Тому ми вирішили провести подію у публічному просторі, який належить усім громадянкам та громадянам України. КиївПрайд Парк відбудеться 7 червня, у суботу під будівлею Міністерства закордонних справ України (Михайлівська площа, 1) починаючи з 15:00», – зазначили оранізатори.

До слова, Київська Митрополія Православної Церкви України (ПЦУ) висловила протест проти проведення заходу, спрямованого на підтримку «гріха содомії (гомосексуалізму)» та «гендерної ідеології» неподалік від Михайлівського Золотоверхого монастиря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ПЦУ.

У заяві, опублікованій Київською Митрополією, обрані місце, час та мета цього заходу розцінюються як «свідома цинічна антицерковна провокація», спрямована на його скандальну рекламу.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація долучилася до Місяця гордості, змінивши оформлення своїх сторінок у соцмережах. Ця ініціатива, «спрямована на підтримку рівності та толерантності», викликала бурхливу реакцію в соцмережах, де її назвали «блюзнірством» через поєднання ЛГБТ-символіки із зображенням архангела Михаїла.

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на суспільне обурення, ЛГБТ-фест у Києві минулого року відбувся у День пам'яті жертв Голодомору. КиївПрайд пояснив, що фестиваль має просвітницьку мету, не є вечіркою, концертом або парадом.  Його мета – просвіта спільноти ЛГБТК+, а також закриття збору на FPV, РЕБ та ліки для ЗСУ.

До слова, шістнадцять країн Європейського Союзу звернулися до Єврокомісії із закликом вжити рішучих заходів щодо Угорщини у відповідь на нещодавню заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті

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Теги: Київ ЛГБТ поліція протест

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