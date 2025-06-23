Рух транспорту біля метро «Святошин» та на вул. Івана Виговського відновлено

Вихід зі станції метро «Святошин» до Чорнобаївської площі був тимчасово зачинений через ліквідацію наслідків ворожої атаки

Вихід № 8 на станції метро «Святошин» до Чорнобаївської площі відновив свою роботу

Рух транспорту поблизу станції метро «Святошин» та на вул. Івана Виговського, що через ліквідацію наслідків ворожої атаки в ніч проти 23 червня громадський транспорт курсував зі змінами, відновлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зокрема, за власними маршрутами на вул. Івана Виговського курсують тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 і автобуси №№ 32, 36-ТР, а біля станції метро – автобуси №№ 37, 37-А, 90 і тролейбус № 41.

Також вихід зі станції метро «Святошин» до Чорнобаївської площі, що був тимчасово зачинений через ліквідацію наслідків ворожої атаки на Київ 23 червня, відновив свою роботу. Про це повідомляє «Київметрополітен».

Водночас, через сильні пошкодження, ліфт поблизу станції відправили на ремонт. Про відновлення його роботи буде повідомлено додатково.

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Ліквідація наслідків ворожого обстрілу на станції метро «Святошин» фото: «Київметрополітен»

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.