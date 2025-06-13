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Ціни на черешню в Україні б'ють 10-річні рекорди: чи буде дешевше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ціни на черешню в Україні б'ють 10-річні рекорди: чи буде дешевше
За оцінками фермерів, в цьому році черешні десь всього 40 відсотків від очікуваного врожаю минулого року
фото з відкритих джерел

Погодні аномалії, втрати врожаю як в Україні, так і за кордоном,  та логістичні труднощі призвели до безпрецедентного зростання цін на черешню  

Ціни на черешню в Києві цього сезону неприємно здивували багатьох споживачів, сягаючи 300–650 грн за кілограм. Таке значне подорожчання зумовлене комплексом факторів, що охоплюють як внутрішні, так і зовнішні причини. Про це повідомляє «Главком».

Основні чинники зростання цін:

  • Природні умови в Україні: Головною причиною є несприятлива погода в Україні. Холодний травень і сильні дощі призвели до втрати значної частини врожаю черешні, за попередніми оцінками – до половини. Це суттєво зменшило пропозицію на внутрішньому ринку.
  • Неврожай у традиційних імпортерах: Проблема не обмежується Україною. Весняні заморозки негативно вплинули на врожай черешні у таких країнах, як Туреччина, Польща, Румунія, Угорщина та Молдова. Ці країни традиційно були основними постачальниками черешні в Україну, тож зростання цін там також відображається на українському ринку.
  • Втрата виробничих потужностей через окупацію: Окупація південних територій України призвела до втрати значної частини виробничих потужностей з вирощування черешні. Це також є важливим фактором, що зменшує загальний обсяг української продукції на ринку.
  • Ускладнена логістика імпорту: Хоча в Узбекистані черешня не постраждала від негоди, привозити її звідти складно через неможливість експорту через Росію та необхідність використання довших і дорожчих обхідних шляхів. Це збільшує собівартість продукції та, відповідно, її кінцеву ціну для споживача.

Таким чином, комбінація погодних аномалій, втрати врожаю як в Україні, так і за кордоном, а також логістичні труднощі призвели до безпрецедентного зростання цін на черешню в столиці. 

У середині травня черешня була тільки імпортна за доволі «космічними» цінами – 1500-1200 грн/кг.  Сьогодні можна купити ягоду значно дешевше, однак, не зважаючи на падіння, це найвищий рівень цін за 10 останніх років. У минулому році черешня у кінці травня коштувала 135 грн/кг, у 2020-му – 60 грн/кг, у 2019-му – 35 грн/кг, а в 2016-му – 25 грн/кг.

Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» ціна на черешню в залежності від виробника становить від 259 до 599 грн за кіло.

Ціни на черешню у мережі «Сільпо» 13 червня 2025 року
Ціни на черешню у мережі «Сільпо» 13 червня 2025 року
скриншот з сайту мережі супермаркетів «Сільпо»

У мережі супермаркетів Metro кіло черешні коштує 549, 90 грн. 

Ціна на черешню у мережі Metro 13 червня 2025 року
Ціна на черешню у мережі Metro 13 червня 2025 року
скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro

У мережі Novus кіло черешні коштує 649 грн. 

Ціна на черешню у мережі Novus 13 червня 2025 року скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro
Ціна на черешню у мережі Novus 13 червня 2025 року скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro
скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro

У мережі супермаркетів «Екомаркет» та «Варус» черешня станом на ранок 13 червня  відсутня. 

Як зазначив директор Економічного дискусійного клуба Олег Пендзин,  в цьому році черешні десь всього 40 відсотків від очікуваного врожаю минулого року. 

«Об’єктивно, якщо чогось менше, то починається ріст цін. В цьому році ціна на черешню на 50-60 відсотків більша ніж торік. За оцінками наших фермерів, в цьому році черешні десь всього 40 відсотків від очікуваного врожаю минулого року. В 2024 році черешня коштувала 110-130 гривень за кілограм. Цього року вона буде на відсотків 50-60 дорожча», – сказав Олег Пендзин.

Нагадаємо, в Україні стрімко дешевшають ранні овочі – через велику пропозицію товару виробники знижують ціни, щоб утримати покупця. Водночас фрукти та ягоди, навпаки, б’ють рекорди вартості. 

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Теги: ціни фрукти Київ черешня

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