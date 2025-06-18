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На метро «Вокзальна» змонтовано перший пандус для маломобільних пасажирів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На метро «Вокзальна» змонтовано перший пандус для маломобільних пасажирів (фото)
Перший пандус вже встановили в ніч на 18 червня, а другий планують встановити до кінця цього тижня
фото: КМДА

Роботи зі встановлення пандусів проводяться вночі, щоб не перешкоджати щоденному пасажиропотоку

Київський метрополітен розпочав монтаж пандусів на сходових маршах входу та виходу зі станції метро «Вокзальна». Роботи проводяться в межах підвищення рівня доступності столичної підземки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Пандус на вході до станції метро «Вокзальна» встановили вночі 18 червня
Пандус на вході до станції метро «Вокзальна» встановили вночі 18 червня

Зазначається, що пандуси відповідають чинним будівельним нормам і стандартам безбар'єрності. Перший пандус вже встановили в ніч на 18 червня, а другий планують встановити до кінця цього тижня. Всі роботи проводяться вночі, щоб не перешкоджати щоденному пасажиропотоку

Роботи зі встановлення пандусів проводяться вночі, щоб не перешкоджати щоденному пасажиропотоку
Роботи зі встановлення пандусів проводяться вночі, щоб не перешкоджати щоденному пасажиропотоку
фото: КМДА

Київський метрополітен нагадує, що пасажири з числа маломобільних груп можуть замовити супровід для безпечного та комфортного пересування підземкою. Щоб скористатися послугою, необхідно зателефонувати за номером (044) 238-55-11. Рекомендується замовляти супровід за годину до запланованої поїздки, вказавши час та маршрут прямування. У травні послугою супроводу скористалися майже 950 пасажирів київського метро.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило про закупівлю комплектуючих для виготовлення вхідних дверей типу «Метро». Закупівля коштуватиме столичній підземці 10,2 млн грн, за ці кошти підприємство отримає 300 комплектів, з яких складатимуть важкі конструкції вхідних дверей. Таким чином, кожна з дверей коштуватиме бюджету столиці орієнтовно 34,2 тис грн. 

До слова, будівництво двох нових станцій метро Києва «Мостицька» та «Варшавська» може не завершитися у 2027 році.

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Теги: Київ метро

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