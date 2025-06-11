Депутатка Київради виявила проблему з оплатою в метро: одна картка – один раз на день

Працівники метрополітену пояснюють ситуацію «збоєм системи» і радять пасажирам шукати іншу картку або використовувати «Київ Цифровий»

У Києві вже понад тиждень спостерігаються проблеми з оплатою проїзду в метрополітені: одна банківська картка дозволяє розрахуватися лише один раз на день. Про це повідомила депутатка Київради Вікторія Пташник, наголосивши на незручностях, які це створює для пасажирів, інформує «Главком».

За словами депутатки, проблема виникла щонайменше 30 травня 2025 року і досі не усунена. Пташник повідомляє, що працівники метрополітену пояснюють ситуацію «збоєм системи» і радять пасажирам шукати іншу картку або використовувати застосунок «Київ Цифровий». Водночас, як зазначають співробітники метрополітену, керівництво не реагує на їхні численні повідомлення про збій.

«Можливо, це для когось дрібниці, але вони створюють черги біля турнікетів, і це незручно для всіх, хто користується метро», – підкреслила депутатка, додавши, що вже направила відповідне звернення для вирішення цієї проблеми.

Депутатське звернення Вікторії Пташник фото: Вікторія Пташник/Facebook

Депутатка також звернулася до містян із запитанням: «А коли у вас вперше виникла дана проблема?».

У коментарях під дописом Пташник жителі Києва визнають, що теж мали проблеми з оплатою проїзду у метро.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Нагадаємо, столичний метрополітен оголосив про закупівлю комплектуючих для виготовлення вхідних дверей типу «Метро». Закупівля коштуватиме столичній підземці 10,2 млн грн, за ці кошти підприємство отримає 300 комплектів, з яких складатимуть важкі конструкції вхідних дверей. Таким чином, кожна з дверей коштуватиме бюджету столиці орієнтовно 34,2 тис грн. Про проведення закупівлі комплектуючих для виготовлення дверей типу «Метро» комунальне підприємство «Київський метрополітен» повідомило у оголошенні у електронній системі публічних закупівель ProZorro 6 червня 2025 року, інформує «Главком».