У Києві викрито посадовця, який за $12 тис. допомагав уникнути мобілізації: деталі схеми

Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна

За даними правоохоронців, чиновник продав киянину фіктивний акт про встановлення факту здійснення ним постійного нагляду за дружиною, яка нібито має невиліковну хворобу

Поліція викрила посадовця Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, який, за версією слідства, за $12 тис. допомагав призовникам уникнути мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва. За даними правоохоронців, чиновник продав киянину фіктивний акт про встановлення факту здійснення ним постійного нагляду за дружиною, яка нібито має невиліковну хворобу.

Як повідомили у поліції, у травні правоохоронці викрили 40-річного киянина, який організував цю схему. Згодом було встановлено його 57-річного спільника – посадовця Голосіївської РДА. Встановлено, що чиновник допоміг спільнику організувати видачу неправдивого медичного документа для їхнього «клієнта» – 28-річного киянина, згідно з яким дружина «замовника» нібито мала невиліковне захворювання та потребувала постійного нагляду.

У травні правоохоронці викрили 40-річного киянина, який організував цю схему фото: поліція Києва/Facebook

Такий діагноз дружини дав чоловікові відстрочку від мобілізації та відкрив шлях до законного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану. Загалом, за незаконну надану послугу, ділки отримали $12 тис. від замовника.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві викрили 52-річну жительку Київщини, яка за грошову винагороду обіцяла «вирішити питання» щодо ухилення від мобілізації. Жінка запевняла, буцімто має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку. Вартість такої «послуги» вона оцінила в $4 тис.

Раніше повідомлялося, що на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування, тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.