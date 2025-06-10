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Київ: у яких районах найгірша якість повітря після атаки РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Київ: у яких районах найгірша якість повітря після атаки РФ
Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей
фото з соцмереж

Максимальний індекс якості атмосферного повітря станом на 06:00 досягнув значення 155. 

У столиці сьогодні шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Максимальний індекс якості атмосферного повітря станом на 06:00 10 червня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 155. Тобто стан повітря шкідливий рівень для чутливих груп.

Найбільше забруднене повітря в Голосіївському та Шевченківському районах, а також на Позняках.

Станом на 06:00 вологість повітря складає 75%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, Київ опинився в густій димовій завісі після масованого обстрілу. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю.

Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей.

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Теги: Київ війна повітря дрон ракетна атака

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