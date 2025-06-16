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17 червня рух транспорту у Деснянському районі буде частково обмежено: схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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17 червня рух транспорту у Деснянському районі буде частково обмежено: схема
Дорожники КП ШЕУ Деснянського району виконуватимуть укладання верхнього шару асфальтобетону
фото з відкритих джерел

Ремонтні роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов з 8:00 до 21:00

У вівторок, 17 червня, у Києві частково буде обмежено рух транспорту на транспортній розвʼязці проспекту Червоної Калини та вулиці Сержа Лифаря. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, що обмеження пов'язані з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття. Дорожники КП ШЕУ Деснянського району виконуватимуть укладання верхнього шару асфальтобетону.

Роботи проводитимуться за сприятливих погодних умов з 8:00 до 21:00.

17 червня частково обмежуватимуть рух транспорту на транспортній розвʼязці просп. Червоної Калини та вул. Сержа Лифаря
17 червня частково обмежуватимуть рух транспорту на транспортній розвʼязці просп. Червоної Калини та вул. Сержа Лифаря
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, з 13 червня до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

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Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор обмеження

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