У Києві вночі палав порожній будинок

Пожежа сталася на вулиці Соляна в одноповерховому відселеному будинку

Загальна площа пожежі становила 80 квадратних метрів

У Шевченківському районі столиці сталася пожежа у відселеному будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС України в місті Києві.

«29 травня о 22:16 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Соляна – сталося загоряння в одноповерховому відселеному будинку», – йдеться у повідомленні.

Вогонь вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 00:07 30 травня фото: ДСНС Києва/Facebook

Як зазначили в пожежно-рятувальній службі, вогонь вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 00:07 30 травня. Загальна площа пожежі становила 80 квадратних метрів.

Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Причини загоряння встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, кілька днів тому у Шевченківському районі Києва сталася пожежа на балконі восьмого поверху житлової дев'ятиповерхівки.