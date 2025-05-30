У Києві вночі палав порожній будинок
Загальна площа пожежі становила 80 квадратних метрів
У Шевченківському районі столиці сталася пожежа у відселеному будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС України в місті Києві.
«29 травня о 22:16 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Соляна – сталося загоряння в одноповерховому відселеному будинку», – йдеться у повідомленні.
Як зазначили в пожежно-рятувальній службі, вогонь вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 00:07 30 травня. Загальна площа пожежі становила 80 квадратних метрів.
Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Причини загоряння встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, кілька днів тому у Шевченківському районі Києва сталася пожежа на балконі восьмого поверху житлової дев'ятиповерхівки.
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