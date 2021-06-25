Прохолодні душі та басейни: як рятують від спеки мешканців київського зоопарку (відео)

Літня спека не лякає мешканців Київзоо

Київ уже майже тиждень страждає від аномальної спеки. Висока температура негативно впливає на здоров’я людей.

Медики радять не виходити на вулицю без головних уборів, пити багато води і не перебувати тривалий час під палючим сонцем.

Але зараз нелегко доводиться не тільки людям, а й тваринам. Співробітники столичного зоопарку намагаються допомогти тваринам пережити сильну спеку. Вони створили для мешканців зоопарку охолоджувальні душі та басейни.

«Літня спека не лякає мешканців Київзоо, адже вони завжди можуть поплавати у басейні чи насолодитись прохолодним «душем», – повідомили у зоопарку.

На оприлюдненому відео видно, як слон із задоволенням охолоджується під душем, а тигр і ведмідь плавають у водоймах у своїх вольєрах.

Як повідомлялося, 23 червня максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С.

А 24 червня в Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року. Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,5°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

У Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг, оскільки температура асфальту сягає +50°С і вище. Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.

Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

Читайте також: