Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди

Чернігів розташований за 80 км від кордону з РФ

Очільник Чернігова Олександр Ломако звернувся до депутатів та громади Києва із проханням допомогти посилити фортифікаційні споруди навколо Чернігова. Про це повідомив в. о. міського голови Чернігова у Facebook.

Ломако зазначив, що будівництво фортифікаційних споруд розпочалося одразу після звільнення території області від окупантів. Але зараз є потреба у посиленні захисту.

«Чернігів розташований за 80 км від кордону з РФ. З перших днів великої війни ціною великих руйнувань і втрат, завдяки героїзму наших воїнів і жителів, місто-герой протягом 36 днів стримувало ворога і не пустило його далі, вглиб країни. Тоді Чернігів став щитом, який захистив від зла не тільки себе, а й столицю Відразу після того, як ми відбили ворога, місто розпочало будівництво мережі фортифікаційних споруд довкола Чернігова. За два роки, у 2022 і 2023-му, місто вклало у це будівництво понад 110 мільйонів гривень. І зараз, враховуючи сьогоднішню тривожну ситуацію на фронті, на Харківщині зокрема, враховуючи звернення військового керівництва до нашого міста, нам є необхідність продовжити цю роботу. Посилити, укріпити, добудувати додаткові бетонні споруди», – зазначив Ломако.

Очільник Чернігова зазначив, що після вилучення у громад військового ПДФО бюджет міста опинився у скрутному становищі.

Натомість мер Києва Віталій Кличко заявив, що дасть профільному заступнику опрацювати це питання.

«Чернігів захищає місто Київ на півночі. Завдяки незламності чернігівців, ворог не зміг на початку війни прорватися до Києва з цього напрямку. Я даю відповідне доручення профільному заступнику опрацювати це питання. Переконаний, що ми зможемо допомогти, по великому рахунку, не тільки чернігівцям, але й наше місто зробити більш міцним та захищеним», – заявив Віталій Кличко.