У Києві найчастіше вимикають світло: Центр Разумкова назвав причину

За словами експерта, поки у Києві графіки відключень тривають у середньому 8-12 годин, то в інших регіонах це одна-дві години

Дефіцит електроенергії в Україні у липні збільшиться через ремонти блоків атомних електростанцій та спеку. Про це заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі «Київ24».

При цьому, за словами Омельченка, Київ на сьогодні бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії.

«Дефіцит буде дійсно серйозний. Особливо це стосується на сьогодні міста Києва, оскільки в місті Києві найменше лімітів для населення доводиться у зв'язку з тим, що в нас багато загальнодержавної інфраструктури. Наприклад, якщо сьогодні в Києві в середньому 8-12 годин, графіки погодинних відключень, то в інших багатьох регіонах це одна-дві години. Тому Київ на сьогодні, на жаль, бере на себе основне навантаження від дефіциту електричної енергії», – наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла. Як зазначила пресслужба «Укренерго», при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково.

Як повідомлялося, у спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, зараз виникла необхідність підвищення тарифу на електроенергію для населення, інакше може бути зірвана підготовка енергетичних об’єктів до наступної зими.