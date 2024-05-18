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На Закарпатті вітчим підпалив пасинка: хлопчик загинув

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Закарпатті вітчим підпалив пасинка: хлопчик загинув
З’ясувавши всі подробиці злочину та зібравши ряд беззаперечних доказів, поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України
фото: Національна поліція

Лікарі кілька днів намагалися врятувати хлопчика, проте від отриманих травм він помер в реанімації

На Берегівщині, Закарпаття, вітчим підпалив 10-річного пасинка. Хлопчик помер у лікарні. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

«Увечері 13 травня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 10-річного хлопчика з села Серне Берегівського району. У дитини було діагностовано близько 80% опіків тіла. Лікарі кілька днів намагалися врятувати життя маленького пацієнта, проте від отриманих травм він помер в реанімаційному відділенні», – йдеться у повідомленні.

Рідні загиблого у своїх поясненнях розповідали поліцейським, що під час спалювання трави хлопчик випадково пролив на себе легкозаймисту речовину і таким чином почалося займання. Співробітники Берегівського районного відділу поліції провели комплекс заходів, щоб встановити точні обставини за яких померла малолітня дитина. 

В результаті зʼясувалося, що до події причетний 33-річний співмешканець матері потерпілого хлопчика. Встановлено, що умисний підпал одягу на дитині вчинив саме він. Це сталося після того, як між дорослим та дитиною виникла сварка. 

З’ясувавши всі подробиці злочину та зібравши ряд неспростовних доказів, поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Фігуранта взято під варту без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що раніше у Львові помер 5-річний хлопчик, який понад місяць перебував у комі після невдалого видалення молочних зубів в одній з клінік міста. Син Пашника, Велес, перебував у комі, після того, як йому провели операцію з видалення молочних зубів. Йому було констатовано смерть мозку.

До слова, у п'ятницю, 17 травня, в Києві сталася смертельна ДТП, в якій загинула дитина, а вагітна жінка та чоловік у важкому стані опинилися в лікарні. Як встановили правоохоронці, 39-річний водій «БМВ» виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із зустрічним автомобілем марки «Changan», після удару останнє авто виїхало в некерованому стані на зустрічну смугу та врізалося в «Шевроле Авео».

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Теги: Закарпаття кримінал суд поліція Національна поліція України дитина смерть

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