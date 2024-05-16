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Словацький міністр назвав ймовірні мотиви замаху на Фіцо

Катерина Іванова
glavcom.ua
Словацький міністр назвав ймовірні мотиви замаху на Фіцо
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток
фото: Denes Erdos / AP

Фіцо після замаху перебуває у стабілізованому, але тяжкому стані

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток припустив, що спроба вбивства прем'єр-міністра Роберта Фіцо була політично вмотивованою. Про це повідомляє CNN.

«Ця спроба вбивства була політично мотивованою, і підозрюваний прийняв рішення зробити це незабаром після президентських виборів», – сказав міністр. Натомість міністр оборони Роберт Каліняк додав, що Фіцо «зазнав численних поранень», але не надав жодних подробиць.

До слова, сьогодні у словацьких ЗМІ з'явилася інформація, що Роберту Фіцо проведуть ще одну операцію після вчорашнього замаху. Проте міністр оборони Роберт Каліняк згодом заперечив це.

На словацькому порталі Pravda додали, що у прем'єра Словаччини була кровотеча в черевній порожнині, але її вдалося зупинити. Як зазначається, прем'єр приймає препарати, що розріджують кров, і вони можуть викликати певні проблеми.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. 

Стало відомо, що письменнику Юраю Цинтулі, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Поліція висунула обвинувачення нападнику в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство. 

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Теги: міністр вбивство поліція поранення

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