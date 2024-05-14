Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти

Автори малюнка визнають: непрохані відвідувачі травмують дітей, що перебувають у спеціалізованому закладі, на стіні якого тепер мурал

Портрет ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на стіні інтернату для дітей з особливими ментальними потребами травмує дітей, оскільки до нього через паркан лізуть чимало охочих зробити фото. Через те мурал збирають прибрати, але лише з однієї стіни закладу на іншу, йдеться у статті «Главкому» «Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?».

Зазначається, що портрет генерала, ймовірно, замалювали б, якби він не став настільки відомим. Окрім того, було б складно красиво пояснити громадськості рішення замалювати мурал Залужного, котрий днями отримав від столичної влади звання Почесного громадянина міста Київ.

«Зараз почалися розмови про те, що мурал замалюють. Ні, це неправда. Як керівник цього проєкту офіційно інформую: з муралом Залужного все буде добре, ніхто не планує його знищувати. Ми плануємо перенести його...», – каже художниця Євгенія Фуллен.

Портрет Залужного планують перенести з однієї стіни особливого закладу для хворих на іншу – із задньої стіни будинку на фронтальну.

«Спершу він був не на лицевій стороні будівлі, і з цим виникла проблема, оскільки дуже багато охочих сфотографуватися лізуть через паркан – на закриту територію, і це травмує дітей. Плюс – поруч одразу територія жіночого психоневрологічного диспансеру. Тож ми переносимо мурал, аби усі охочі могли сфотографуватися і не зашкодити при тому нікому», – зазначила Фуллен.

Джерела «Главкома» в Київській міськдержадміністрації повідомили, що мурал не було погоджено зі столичною владою.

Раніше повідомлялося, що в Києві на бульварі Миколи Міхновського, 3-А відкрили мурал, присвячений силам протиповітряної оборони та українським енергетикам. Стінопис отримав символічну назву «Захисники світла». На муралі зображено військового, який пильнує небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень. Вони показані на фоні вечірнього Києва, в якому, завдяки їх спільній роботі, в домівках людей є світло.