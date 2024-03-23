У Києві невідомий відкрив стрілянину з балкона на Позняках

На місце інциденту прибула поліція

У Києві на Позняках невідомий відкрив стрілянину з вікна багатоповерхівки. Місцеві жителі повідомляють, що чоловік почав стріляти з вікна будинку. Після перемістився на балкон і продовжив стрілянину.

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На місце прибула поліція. Чи є жертви стрілянини, наразі невідомо.

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Раніше у Кривому Розі сталась стрілянина. В результаті сутички було поранено чоловіка.

Також у місті Подільськ перехожі виявили тіло військового з ознаками насильницької смерті. Підозрюваного у вбивстві вже затримано.