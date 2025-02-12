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У Києві чоловік зірвався з висоти шостого поверху, тікаючи від проходження ВЛК

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві чоловік зірвався з висоти шостого поверху, тікаючи від проходження ВЛК
Після падіння з висоти екстремала було госпіталізовано
фото: Муніципальна охорона Києва, Telegram

Чоловік виліз у вікно, намагаючись втекти від полції та ТЦК

Сьогодні, 12 лютого, під час проходження військово-лікарняної комісії у Києві чоловік здійснив спробу втечі від ТЦК, яка ледь не закінчилася трагедією. Як повідомили у Муніципальній охороні, подія, схожа на зйомки екшен-фільму, сталася у поліклініці №1 Оболонського району за адресою Йорданська, 26, 

«Працівники поліції доставили чоловіка, який, схоже, мав зовсім інші плани. Не вагаючись, він вирішив діяти за класичним сценарієм бойовиків: подолав робоче місце працівника поліції та ТЦК, виліз у вікно шостого поверху і опинився на даху сусідньої будівлі», – розповіли у Муніципальній охороні.

Після цього, за словами муніципалів, чоловік спробував спуститися вниз по трубі, але не втримався і впав на дах підвального приміщення. Повідомляється, що після падіння з висоти екстремала було госпіталізовано.

Чоловік випав з висоти шостого поверху, намагаючись втекти від ТЦК
Чоловік випав з висоти шостого поверху, намагаючись втекти від ТЦК
фото: Муніципальна охорона, Telegram

Стан головного героя події уточнюється, додали у Муніципальній охороні. 

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого у Харкові на території районного територіальний центру комплектування та соціальної підтримки здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України. Зловмисника затримали правоохоронці. Повідомляється, що під час нападу чоловік використав газовий балончик та наніс співробітнику ТЦК ножове поранення. На місце події скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Правоохоронці затримали нападника.

До слова, в  Одесі призвали до служби чоловіка з шизофренією, який пережив російський полон у окупованому Херсоні. Про це повідомляє «Слідство.Інфо». Чоловіка мобілізував Хаджибейський ТЦК та СП міста Одеси восени 2024 року. Він розповів журналістам, що в центрі ігнорували його заяви та документи про хворобу і перебування в полоні. Він з 2021 року регулярно проходив лікування у психіатричній лікарні та приймав необхідні медикаменти.

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Теги: охорона чоловік Київ ТЦК

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