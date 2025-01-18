Атака балістики на столицю: КМВА уточнила кількість жертв

РФ вдарила на світанку по Києву «Іскандерами»

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю загинули троє осіб. Ще троє постраждало. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Інформація про четверту жертву не підтвердилася.

«У Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки загинули троє людей – двоє чоловіків 43-х та 25-ти років, і 41-річна жінка. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Інформація про четверту жертву, на щастя, не підтвердилася» – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці, але від госпіталізації відмовилися.

Внаслідок атаки частково зруйновано виробничу будівлю з подальшим загоранням на третьому поверсі, заклад харчування, бізнес центр, торгівельний центр, магазин та 10 автомобілів. Пошкоджено також вхід та вихід станції метро «Лукʼянівська».

Зараз на місці працюють всі служби, протягом дня мають повернути водопостачання.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами».

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід.

Поїзди прямують без зупинки на станції.

Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа.

Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.