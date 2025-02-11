Членкиня ВЛК на Львівщині задекларувала квартиру за 8 млн грн

Родина лікарки, річний дохід якої не перевищує 90 тис. грн, дозволила собі дорогу покупку

Членкиня військово-лікарської комісії (ВЛК), лікарка-офтальмологиня в Миколаївській міській лікарні Львівської області Марія Волошин подала декларацію у зв'язку зі звільненням. Згідно з документом, у 2024 році сім'я медикині обзавелася квартирою у Львові вартістю майже 8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.

Нерухомість площею 112,2 кв. м придбав 19 березня 2024 року чоловік декларантки Степан Головчак.

Квартира у Львові вартістю майже 8 млн грн записана на Степана Головчака, чоловіка Марії Волошин скриншот із реєстру декларацій

Варто зазначити: це не єдина нерухомість в активі родини Волошин. Матір і батько лікарки володіють трьома квартирами у Львові загальною площею 165,6 кв. м та п'ятьма земельними ділянками на Львівщині. Ще одна земельна ділянка площею в цьому ж регіоні належить чоловікові посадовиці.

Також сім’я володіє двома легковими і двома вантажними авто: Mercedes-Benz B180 CDI 2012 року випуску, Mercedes-Benz Viano 2011 року випуску, Ford Transit 2013 року випуску та Opel Movano 2005 року випуску. Усі записані на Степана Головчака.

При цьому річні доходи колишня членкиня ВЛК задекларувала скромні: 43,6 тис. грн зарплати і 42,5 тис. грн соціальних виплат. Доходи інших членів родини не вказуються. До того ж ані готівки, ані грошей у банках, якщо вірити декларації, сім'я не тримає.

Як повідомляв «Главком», лікарка-психіатриня Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Юлія Сітенко у 2024 році за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.

Крім цього, заступниця головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Руслана Іваночко, яку в листопаді 2024 року було викрито на декларуванні недостовірної інформації, задекларувала придбання кам’яної фігури божої матері вартістю 298,1 тис. грн.