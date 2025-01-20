Відома українка помічена на інавгурації Трампа (фото)

89-річний Філіп Джин Раффін є близьким другом Дональда Трампа і його родини

«Міс Україна-2001» Олександра Ніколаєнко та її чоловік, американський мільярдер Філ Раффін, стали почесними гостями на інавгурації президента 47-го президента США Дональда Трампа, яка відбулася сьогодні, 20 січня, в Ротонді Капітолія у Вашингтоні.



Ексмодель, телеведуча і засновниця конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт» та американський бізнесмен, який володіє готелем і казино Treasure Island і готелем і казино Circus Circus у Лас-Вегасі, на інавгурації Трампа зайняли місця поруч із Біллом і Гіларі Клінтон.

Інавгурація Дональда Трампа фото: Kevin Lamarque, Reuters

Олександра Ніколаєнка разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Раффіном були присутні на інавгурації Трампа скриншот відео

89-річний Філіп Джин Раффін є близьким другом Дональда Трампа і його родини. На інавгурації Трампа Олександра Ніколаєнко з’явилася у костюмі у дрібну клітинку з жакетом-кейпом. Ніколаєнко представляла Україну на конкурсі Міс Світу 2001 (увійшла в топ 10). На той час Дональд Трамп був власником конкурсу.

Олександра Ніколаєнко – одна з найвідоміших переможниць конкурсу краси «Міс Україна». Одеситка здобула титул у 2001 році у віці 18 років, після чого почалося її стрімке просування в індустрії. Ніколаєнко представляла Україну на конкурсі «Міс Світу-2001» та увійшла в топ-10 фіналісток. Пізніше вона стала володаркою корони «Міс Україна Всесвіт-2004» та представляла країну на міжнародному конкурсі в Еквадорі.

Участь у шоу красунь привела її в оточення Дональда Трампа, який на той час був власником «Міс Всесвіт». Вважається, що саме його протекція зробила Ніколаєнко президенткою та власницею конкурсу «Міс Україна-Всесвіт», який вона продала у 2015 році.

Коли українці було 26 років, Дональд Трамп представив її своєму 72-річному другові та бізнес-партнеру. Пара одружилася в 2008 році в Мар-а-Лаго, приватному маєтку Трампа в Палм-Біч, а сам він був шафером. Відомо, що Ніколаєнко дуже потоваришувала з Меланією Трамп, а Рафін говорив, що жінки близькі я«к горошини у стручці».

Олександра Ніколаєнко і Філіп Раффін мають двох дітей: сина Річарда Вільяма Раффіна (2010) і дочку Малену Раффін (2013). Олександра Ніколаєнко закінчила Одеську національну юридичну академію, факультет цивільного права і підприємництва й Одеську державну академію харчових технологій.

Філ Раффін фінансово підтримав президентську кампанію Дональда Трампа на президентських виборах США 2024 року.