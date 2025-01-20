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Відома українка помічена на інавгурації Трампа (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Олександра Ніколаєнка разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Раффіном
фото: Kevin Lamarque, Reuters

89-річний Філіп Джин Раффін є близьким другом Дональда Трампа і його родини

«Міс Україна-2001» Олександра Ніколаєнко та її чоловік, американський мільярдер Філ Раффін, стали почесними гостями на інавгурації президента 47-го президента США Дональда Трампа, яка відбулася сьогодні, 20 січня, в Ротонді Капітолія у Вашингтоні.
 
Ексмодель, телеведуча і засновниця конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт» та американський бізнесмен, який володіє готелем і казино Treasure Island і готелем і казино Circus Circus у Лас-Вегасі, на інавгурації Трампа зайняли місця поруч із Біллом і Гіларі Клінтон.

Інавгурація Дональда Трампа
Інавгурація Дональда Трампа
фото: Kevin Lamarque, Reuters
Олександра Ніколаєнка разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Раффіном були присутні на інавгурації Трампа
Олександра Ніколаєнка разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Раффіном були присутні на інавгурації Трампа
скриншот відео

89-річний Філіп Джин Раффін є близьким другом Дональда Трампа і його родини. На інавгурації Трампа Олександра Ніколаєнко з’явилася у костюмі у дрібну клітинку з жакетом-кейпом. Ніколаєнко представляла Україну на конкурсі Міс Світу 2001 (увійшла в топ 10). На той час Дональд Трамп був власником конкурсу.

Олександра Ніколаєнко – одна з найвідоміших переможниць конкурсу краси «Міс Україна». Одеситка здобула титул у 2001 році у віці 18 років, після чого почалося її стрімке просування в індустрії. Ніколаєнко представляла Україну на конкурсі «Міс Світу-2001» та увійшла в топ-10 фіналісток. Пізніше вона стала володаркою корони «Міс Україна Всесвіт-2004» та представляла країну на міжнародному конкурсі в Еквадорі.

Участь у шоу красунь привела її в оточення Дональда Трампа, який на той час був власником «Міс Всесвіт». Вважається, що саме його протекція зробила Ніколаєнко президенткою та власницею конкурсу «Міс Україна-Всесвіт», який вона продала у 2015 році.

Коли українці було 26 років, Дональд Трамп представив її своєму 72-річному другові та бізнес-партнеру. Пара одружилася в 2008 році в Мар-а-Лаго, приватному маєтку Трампа в Палм-Біч, а сам він був шафером. Відомо, що Ніколаєнко дуже потоваришувала з Меланією Трамп, а Рафін говорив, що жінки близькі я«к горошини у стручці».

Олександра Ніколаєнко і Філіп Раффін мають двох дітей: сина Річарда Вільяма Раффіна (2010) і дочку Малену Раффін (2013). Олександра Ніколаєнко закінчила Одеську національну юридичну академію, факультет цивільного права і підприємництва й Одеську державну академію харчових технологій.

Філ Раффін фінансово підтримав президентську кампанію Дональда Трампа на президентських виборах США 2024 року.

Теги: телеведуча бізнесмен чоловік Україна українці бізнес Дональд Трамп

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