Вантажівка спалахнула на Кільцевій дорозі у Києві: патрульні звернулися до киян

Патрульні радять врахувати інформацію про пожежу під час планування маршруту своєї поїздки

У зв'язку з технічною несправність у Києві на Кільцевій дорозі в напрямку Жулянського шляхопроводу загорілася вантажівка. Про це повідомила патрульна поліція Києва

Повідомляється, що на місці патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, у Святошинському районі на лінію 112 надійшло повідомлення про транспортний засіб Hyundai, водій якого їздив дворовою територією, ймовірно, у нетверезому стані. Як повідомляє патрульна поліція Києва, правоохоронці, які оперетавно прибули за вказаною адресою, поспілкувавшись з керманичем, виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори відсторонили водія від кермування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До слова, Вища рада правосуддя (ВРП) відновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Світлани Колегаєвої. Її можуть звільнити через інциденти з алкоголем.